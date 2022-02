FEB, UWE, Voka et Beci d’un côté. MR, Open VLD, CDH (et Vooruit, à demi-mot) de l’autre. Tant versant patronat que versant politique, ça commence à faire du monde, sur la montagne de la crainte de la sortie nucléaire. Où Georges-Louis Bouchez n’est plus seul face à son propre écho, lui qui plaide pour le maintien des deux réacteurs les plus récents, et donc le plan B, depuis des mois.