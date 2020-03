D’ici là, le nombre d’hospitalisations devrait encore augmenter.

Cest LE chiffre qui a contribué à convaincre les membres du Conseil national de sécurité de prendre des mesures de confinement. "Les scientifiques nous ont dit que si tout continuait comme maintenant, il pourrait y avoir 5 000 personnes dans les hôpitaux dans dix jours, ce qui serait impossible pour eux", a déclaré Elio Di Rupo mardi soir.

Un chiffre qui résulte d’un calcul mathématique. Le 10 mars, on ne comptait encore qu’une dizaine de personnes hospitalisées. Ce 18 mars, 496 personnes infectées s’y trouvaient. Une hausse de 135 personnes par rapport aux 24 heures précédentes. Ce n’était pas la première hausse. "Si je prends les nombres d’hospitalisations entre le 14 (97, puis 163, puis 252, puis 361) et le 18 mars (496), la croissance est impressionnante. C’est énorme. C’est au-delà de 26 % d’augmentation par jour. Or, une croissance journalière de 26 % conduit à un doublement de ces hospitalisations en trois jours", commente le spécialiste des dynamiques de populations Gregory Kozyreff (ULB).

Selon lui, les prévisions présentées au Conseil national de sécurité tablaient apparemment sur un tel taux de croissance de 26 % par jour. "Si on suppose une croissance de 26 % par jour pendant dix jours, on obtient un facteur 10. Cela donne bien 5 000 hospitalisations le 28 mars. " Et si l’on suit cette courbe, on sera le 31 mars à 10 000, le 3 avril à 20 000, etc. La trajectoire des présences en soins intensifs n’est pas vraiment plus rassurante, même si on a moins de chiffres disponibles. Si on reste à 26 % de croissance comme entre mardi et mercredi, on serait à 200 patients le 22 mars, 400 le 25 mars, 800 le 27 ou encore 1 600 le 30 mars…

En Belgique, la capacité de base en termes de lits de soins intensifs avec machines capables de soigner le coronavirus est d’environ 1 500. Dans le cadre de la crise, un total de 2 169 places avec respirateur est prévu. Mais dont quasiment la moitié est déjà occupée par des malades de diverses pathologies, selon l’Absym.

On assiste dans le cadre de l’épidémie à des augmentations exponentielles. " En résumé, plus vous avez de cas, plus le nombre de cas va augmenter rapidement, avertit Gregory Kozyreff. Au début, on a l’impression qu’on a très peu de cas, mais très vite on en aura beaucoup et l’augmentation va être d’autant plus importante. Psychologiquement, c’est difficile de comprendre cet aspect exponentiel. Pour les personnes qui gèrent la crise - ou la population -, au début, c’est difficile de comprendre l’importance de l’épidémie qui s’annonce. Car moins on a de cas - comme au début -, moins ça va vite. Au bout d’un moment, on a un certain nombre de cas et cela commence à aller vite. Il y a un emballement. Tout ce qu’on essaye de faire à présent avec les mesures, c’est de briser cet emballement. "

Avec le nouveau confinement, " n ous nous attendons à ce qu’il y ait encore dans les prochains jours une augmentation dans les hospitalisations, et aussi de patients aux soins intensifs , a prévenu l’expert fédéral Steven Van Gucht. Mais ce week-end, ou début de semaine prochaine, on prévoit une stabilisation ou une diminution."

Du côté des hôpitaux, Philippe Devos, président du syndical médical Absym, s’attendait à cette hausse d’hospitalisations. Et il craint que l’effet des mesures ne soit visible que dans une dizaine de jours.