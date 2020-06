Le papa de Julie s'est confié sur Facebook ce mardi matin.

Le 24 juin 1995, Julie et Mélissa disparaissaient à Grâce-Hollogne. Les corps des 2 fillettes seront retrouvés, enterrés, le 17 août 1996 à Sars-la-Buissière, chez Marc Dutroux.

A la veille des 25 ans de ce terrible jour, Jean-Denis Lejeune a décidé de prendre la parole sur Facebook : "25 ans ! 25 ans sans toi ma chérie et c'est comme si c'était hier. Oui demain cela fera 25 ans que des crapules ont kidnappé ma fille ainsi que son amie Melissa et leur ont enlevé la vie. 25 ans que des imbéciles de haut vol, qui n'ont pas un soupçon de matière grise juste pour comprendre, et qui ne cessent de critiquer et de me salir chaque fois que j' interviens pour combattre les pédophiles et le fonctionnement de notre Justice. Nous sommes dans un petit monde. Suis dégouté !" a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Avant de conclure par ces quelques mots: "Mais j'ai eu l'occasion de fréquenter aussi de très belles personnes. A eux encore un tout tout grand merci. Profondes pensées particulières pour Louisa, Maxime, Gino, Carine, Gregory et tous ceux qui nous sont proches. Tu me manques ma chérie papa"