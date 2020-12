La fragilité du vaccin nécessite de préserver impérativement sa qualité tout au long de la chaîne d'approvisionnement et donc la santé des patients - des installations de fabrication de Pfizer (ou tout autre producteur) à leur point de destination, jusqu’au bras du patient.

Le premier ministre Alexander De Croo a annoncé ce mercredi que la vaccination contre la Covid-19 débutera en Belgique début janvier et la stratégie de notre pays vient d'être dévoilée ce jeudi. L’ampleur du défi logistique entourant le plan de vaccination contre la Covid-19 reste colossal et le déploiement du vaccin pose directement la question de l’énorme planification logistique qui sera nécessaire. Dès lors, la Belgique est-elle prête ? Et comment ce vaccin sera conservé et distribué ?

Nous avons interrogé Luc Provost, un interlocuteur très éclairé sur le transport des médicaments et la chaîne du froid. Sa société luxembourgeoise B Medical Systems, pour laquelle il est CEO, prépare en effet actuellement la “Readiness Checklist” pour l’Union Européenne, des lignes directrices destinées à aider les autorités nationales à se préparer au transport des vaccins.

(...)