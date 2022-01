Le secrétaire général de la CSC-Enseignement Roland Lahaye a confié à nos confrères de Sudinfo qu'une gève devrait toucher l'enseignement le 10 février prochain.

En effet, le front commun syndical va déposer un préavis de grève. En cause, une colère générale liée à la crise sanitaire et sa gestion ainsi que quelques gros dossiers liés à la réforme du Pacte d'excellence ou encore la réforme du calendrier scolaire.

"Il y a des tensions très fortes sur le terrain. Les négociations sectorielles piétinent (...) Trop, c’est trop, nous n’en pouvons plus, on ne nous laisse pas souffler et là, la coupe est pleine", rapporte ainsi le secrétaire général de la CSC-Enseignement.