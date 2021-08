Les conditions de circulations seront toutefois restreintes afin d'assurer la sécurité des usagers. Empruntée en moyenne par 70.000 à 90.000 véhicules par jour, la liaison a rouvert portion par portion après avoir été fermée suite aux inondations qui ont durement frappé la Belgique, en particulier la région liégeoise. La section située entre l'échangeur n°39 "Chênée" et l'échangeur n°38 "Angleur/Grosses-Battes/Belle-Ile" a été la première à rouvrir, le 19 juillet, suivie par celle située l'échangeur n°36 "Avroy/Laveu" et l'échangeur n°37 "Val-Benoît/Seraing/Marche" le 29 juillet. La dernière portion fermée à la circulation, située les échangeurs n°37 et 38, sera, quant à elle, accessible à la mi-octobre.

Les conditions de circulations seront cependant restreintes sur toute la longueur de liaison, prévient la Sofico. La vitesse maximale et le nombre de bandes accessibles seront adaptées en fonction de l'évolution des travaux de remise en état. Une réunion d'évaluation est prévue fin septembre. La réouverture en conditions normales est prévue dans le courant de l'année 2022.

La réouverture tardive de ce tronçon s'explique par les conditions nécessaires strictes pour permettre au trafic de circuler. Il doit notamment être éclairé, ventilé, surveillé et disposer d'un système de détection d'incendie. Tous ces dispositifs sont alimentés par un tableau général basse tension (TGBT) qui ne sera installé et fonctionnel qu'à la mi-octobre.

La Sofico demande également au trafic de transit de continuer à éviter la Province de Liège