Alors qu’on a connu les dernières grosses gelées ce dimanche matin, la météo connaît un redoux aussi brusque que le froid qui s’était installé la semaine dernière. Après un lundi de transition avec des températures comprises entre 5 et 7 degrés durant la journée, le thermomètre va passer au-dessus des 10 degrés dès ce mardi. Et si les nuages seront présents dans un avenir proche, le week-end va apporter son lot de lumière et de douceur. “Dès samedi, il va faire beau et doux, affirme Pascal Mormal, météorologue à l’IRM. Nous allons bénéficier de courants venus du sud qui vont apporter des températures très agréables avec jusqu’à 17 degrés prévus dimanche.”

On va donc connaître un écart de 25 degrés en une dizaine de jours. “C’est assez spectaculaire, mais pas exceptionnel pour cette période de l’année, souligne-t-il. Le mois de février offre régulièrement ce genre de scénario en Belgique avec un soleil de plus en plus présent qui n’attend que des courants doux pour apporter de la chaleur. D’ailleurs, nous avions connu un scénario très similaire en 1991 après une vraie vague de froid (pour rappel, la semaine dernière n’a pas réuni tous les critères, NdlR) suivie de températures printanières à la même période.”

Des températures printanières, certes, mais l’hiver n’est pas encore terminé selon le météorologue. “Il faut rester prudent, il s’agit peut-être d’un one-shot et un redoux ne veut pas dire que le printemps est déjà installé, prévient-il. On peut encore avoir une incursion de l’hiver jusqu’à la mi-mars, même si le printemps météorologique commence le 1er mars. En 2013, on avait connu un pic à 20 degrés au début du mois à Uccle et -10 degrés au même endroit quelques jours plus tard. D’ailleurs, les différents modèles s’accordent actuellement sur un nouveau coup de froid dans les premiers jours de mars. Il faut encore le vérifier car cela fait loin dans le temps, mais il ne ferait pas aussi froid que la semaine dernière. On parle plutôt de 3 à 4 degrés en journée et de gelées la nuit.”

Et puisque la météo a des influences partout, certains scientifiques s’essayent à faire des liens entre les prévisions et un risque de voir une augmentation des contaminations. Tout le monde sait que le retour du beau temps permettra de mieux faire face au Covid-19, mais il semble que le froid peut également jouer un rôle positif. “Quand il fait très froid, les gouttelettes que nous projetons tombent au sol. Quand il fait très chaud et sec, elles s’évaporent. C’est dans le stade intermédiaire – et avec entre 60 et 80 % d’humidité – que ces gouttelettes ont tendance à rester en suspension et sont donc plus sujettes à transmission”, explique Alix Roumagnac, président de Predict service, filiale de Météo France, interrogée par Europe 1.

En outre, plusieurs études internationales s’accordent pour dire que des températures comprises entre 2 et 12 degrés conjuguées à une humidité de plus de 60 % facilitent les transmissions par voie aérienne. Des conditions météorologiques que nous connaîtrons cette semaine avant un beau week-end, mais que nous avons connues très souvent depuis l’automne, il faut aussi le souligner. Si certains évoquent déjà une hausse des contaminations suite à ces changements météorologiques, il convient donc de se montrer prudent, d’autant plus si on continue à respecter les gestes barrière par tous les temps. “Nous n’avons pas vraiment étudié la question à l’IRM et il est très difficile de se prononcer, note Pascal Mormal. On a pu voir une augmentation en automne, mais je pense que la manière dont les gens se comportent joue un plus grand rôle que la météo.”