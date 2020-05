Depuis une semaine, la Belgique est entrée dans une course contre la montre à deux vitesses. La vitesse à laquelle le déconfinement va se produire et celle à laquelle les mesures de limitation de la transmission du virus vont s'opérer. "Il paraît inévitable que la diminution des admissions à l'hôpital s'arrête à un certain moment, du fait de la reprise de la transmission du virus via le déconfinement progressif.