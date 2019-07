Ce dernier a emprunté les rues de la Loi, rue Royale, rue Dacale et la place des Palais. Le défilé militaire comprend des troupes à pied, des vétérans, la marine et un défilé aérien. Cette année, de nombreux chars et autres véhicules historiques datant de la deuxième guerre mondiale ont participé au cortège et étaient également présents dans les rues du centre pour marquer le 75e anniversaire de la Libération.

Après le défilé militaire, le top départ du défilé civil a été donné. Ce dernier est composé notamment des forces de police, des douanes, des pompiers, de la protection civile, etc.

Dès 16h15, les vinq-cinq aéronefs militaires se sont mis à survoler la tribune officielle, place Royale à Bruxelles.

Notre journaliste Claire-Marie Luttun était sur place pour commenter en images chaque moment fort du défilé.

