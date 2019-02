Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, avec le développement de Burger King, l’arrivée de KFC ou encore de nombreuses autres chaînes se spécialisant dans le burger "premium", McDonald’s poursuit sa croissance de manière assez remarquable. "L’an dernier, nous avons accueilli 4,2 millions de clients en plus par rapport à 2017, ce qui nous a permis de servir 52,5 millions de personnes" , se réjouit Kristel Muls, porte-parole de McDonald’s Belgique.

(...)