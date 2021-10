L’État compte récupérer 420 millions d’euros d’aides "Corona" indûment perçues Belgique François Mathieu © Belga Image

Cette fois, on peut le dire : le budget 2022 a été approuvé. Les sorties politiques des présidents de partis ces derniers jours – PS et MR en tête – laissaient supposer que la teneur de l’accord conclu au sein de la Vivaldi il y a plus d’une semaine était encore sujette à interprétations. De fait, ce ne fut pas simple. La portée hautement symbolique de certaines décisions prises – le travail de nuit dans l’e-commerce, la mise à l’amende des malades de longue durée “récalcitrants” et la semaine de quatre jours sans réduction de temps de travail – explique sans doute cela. Mais ça y est, donc : un conseil des ministres électronique ce mercredi midi a avalisé les notifications budgétaires. “Plus d’une semaine après l’accord, c’est une vraie contre-performance”, lance l’un de nos interlocuteurs.