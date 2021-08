Le porte-parole de l’Institut Vias a passé ses vacances en Wallonie, loin du Covid.

Les mollets sont affûtés, le casque bien vissé sur la tête, les mains solidement accrochées au guidon. Benoît Godart grimpe avec une certaine aisance les ruelles pentues de la vallée des Étoiles à Blaimont. Nous sommes début juillet. Et le monsieur sécurité routière en Belgique francophone profite de la première semaine des vacances estivales pour emmener ses jumeaux de 9 ans, Chloé et Théo, dans un chalet à flanc de Meuse. La semaine prochaine, son fils de 21 ans les rejoindra pour une semaine de camping du côté de Bouillon. "Nous devions passer nos vacances à l’étranger" , confie celui qui a troqué, pour deux semaines, les bureaux de l’Institut Vias contre des vallons namurois. "Puis quelques jours en Wallonie. Mais le Covid en a décidé autrement. Il était difficile de se projeter sans savoir quelles règles seraient encore de vigueur."

D’autant plus que Benoît Godart n’est pas encore totalement vacciné. Il n’a alors reçu qu’une dose d’AstraZenecca. "J’ai accepté ce vaccin par civisme, je n’aurais peut-être pas dû, rigole-t-il amèrement. Pas que j’en craignais les effets secondaires. Mais l’espacement entre les deux doses fait que je ne pouvais être vacciné qu’à la mi-juillet. Difficile dès lors de planifier des vacances à l’étranger. Des amis qui ont refusé l’AstraZenecca ont finalement reçu du Pfizer et sont vaccinés depuis belle lurette."

Au menu de ces vacances : vélo, randonnée, piscine, lecture et parties d’Uno ou de Scrabble. "L’objectif est de prendre la voiture le moins possible car en se déplaçant à pied ou à vélo, il y a une foule de choses à voir. Il n’y a pas besoin de faire 1 200 km en voiture pour découvrir de jolies choses, sauf si on veut bronzer sur la plage par 35 degrés. Cette semaine (NdlR : du 5 au 11 juillet pour rappel), il ne fait pas vraiment beau mais on s’arrange pour aller à la piscine quand il pleut."