Le risque de contamination par un chat, un chien ou un hamster est jugé élevé en cas d’interactions étroites et prolongées.

"Si vous êtes touché par le coronavirus, il est préférable de confiner votre animal et d’éviter les contacts longs et rapprochés avec lui. Isolez-le également s’il présente des symptômes et contactez votre vétérinaire." Telles sont les nouvelles recommandations surprenantes de l’Union professionnelle vétérinaire.

Cette mise en garde s’adresse en premier lieu aux propriétaires de mustélidés mais les détenteurs de chiens et de chats sont également concernés.