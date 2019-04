Notre test nous a pris du temps, mais que valent réellement les résultats que nous avons récoltés ?

On sait que ce détecteur est reconnu officiellement (voir par ailleurs), mais nous avons tout de même demandé l’avis d’un expert. Alfred Bernard est professeur de toxicologie à l’UCL. "Ce genre d’appareil est tout à fait fiable et peut servir dans pas mal de cas, comme l’achat d’un terrain ou d’une maison, par exemple."

Qu’en est-il donc des résultats inquiétants que nous avons relevés en Wallonie et à Bruxelles ? " Cela ne m’étonne pas. La Belgique, et certainement les grandes villes, sont un point noir en Europe en termes de pollution, assure-t-il. Officiellement, les normes ne sont pas dépassées, mais c’est parce que nous ne respectons pas les normes émises par l’OMS (l’Organisation mondiale de la Santé, NdlR). Les normes belges sont deux fois plus hautes que celles suggérées et il y a un réel problème de particules fines chez nous."

Dès lors, un risque existe pour notre santé, surtout si on passe le plus clair de notre temps en ville. "À forte dose et de manière continue, les particules fines peuvent être mortelles, surtout chez des personnes fragiles, indique-t-il. Il est recommandé de ne pas faire de sport en ville, mais plutôt de se diriger vers la campagne ou la forêt pour faire un effort intense."

Et il ne faut pas aller très loin d’une grande ville pour cela. "Si je prends le cas de Bruxelles, une balade dans la forêt de Soignes peut faire le plus grand bien. Un bol d’air de temps en temps permet de se nettoyer, en quelque sorte." Pour lui, il y a encore beaucoup à faire pour rendre l’air plus respirable. "Les Bruxellois montrent l’exemple avec des transports alternatifs, mais c’est encore trop rare dans les grandes villes wallonnes."