La ministre de l’Éducation Caroline Désir a rappelé lundi son engagement en faveur de l’enseignement de notre histoire coloniale à l’école. Elle a répété qu’à l’avenir "tous les élèves auront vu l’histoire du Congo, de sa colonisation, de son indépendance en lien avec l’histoire de la Belgique".

Si certains enseignants estiment que l’histoire de la colonisation est déjà suffisamment enseignée, des enquêtes de terrain leur donnent tort.

Selon une étude menée par l’Aped (Appel pour une école démocratique), un élève belge en fin d’enseignement secondaire sur quatre ignore en effet que le Congo a été une colonie de la Belgique. Et dans l’enseignement professionnel, les lacunes semblent encore plus grandes puisqu’un élève sur deux ignore purement et simplement ce pan de notre histoire.