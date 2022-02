Pour le régulateur, la limite d'utilisation raisonnable d'une offre internet dite "illimitée" devrait être fixée à un volume de données mensuel d'au moins 3 téraoctets en fixe et de 300 gigaoctets en mobile. Les offres promettant un internet illimité pullulent et il ressort des plaintes déposées auprès du service de médiation des télécommunications que les consommateurs et consommatrices partent du principe qu'ils peuvent utiliser internet sans limite. Or, bien souvent, des clauses d'utilisation raisonnable sont incluses dans l'offre: le volume est donc limité, entre 500 Go et 3 To pour l'internet fixe, entre 20 et 40 Go pour l'internet mobile.

Selon une analyse de l'IBPT, moins de 2% des clients de l'internet fixe dépassent cette limite d'utilisation raisonnable, mais plus de 10% des utilisateurs de l'internet mobile l'outrepassent. C'est pourquoi le régulateur a décidé de publier des lignes directrices.

Tout d'abord, l'institut considère que l'accès à internet ne devrait pas être bloqué même une fois la limite d'utilisation raisonnable atteinte. Il ne recommande pas non plus l'application automatique de coûts supplémentaires mais préconise plutôt une "diminution automatique de la vitesse après le dépassement du seuil fixé".

Ensuite, l'IBPT définit la limite d'utilisation raisonnable d'une offre illimitée à au moins 3 To pour l'internet fixe et 300 Go pour l'internet mobile.

Le régulateur insiste également pour que cette limite soit transparente. "L'opérateur doit donner de manière claire des informations facilement accessibles, précises et actuelles concernant ce que signifie dans la pratique un dépassement du seuil pour l'utilisateur final."

Les fournisseurs ont six mois pour mettre en pratique ces lignes directrices.