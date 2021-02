De nombreux enseignants se plaignent d’avoir à gérer des classes trop grandes. Il n’est en effet pas rare en Fédération Wallonie-Bruxelles de compter 25 élèves ou plus par classe. Pour l’Aped (association pour une école démocratique), c’est beaucoup trop ! S’appuyant sur diverses études, l’association réclame une réduction urgente du nombre d’élèves par classe.

"Plusieurs études montrent que la réduction de la taille des classes a un effet positif sur l’apprentissage des élèves, surtout si elle concerne les premières années de la scolarité et les écoles qui rassemblent plus d’élèves issus des classes les plus populaires. Si on veut se donner les moyens de lutter contre les inégalités dans notre enseignement, il est essentiel de tenir compte de cet aspect. La réduction de la taille des classes est la condition essentielle pour que les enseignants aient le temps de s’occuper correctement de leurs élèves", estime Nico Hirtt, président de l’association.

