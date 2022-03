Les contrôles d'identité devront rendre l'accès à ces paris plus compliqué pour les mineurs et les personnes figurant sur la liste d'interdiction de jeux de hasard (37.741 personnes sur base volontaire). Dans les bureaux de paris et les kiosques à journaux, les paris peuvent encore être effectués sans vérification d'identité. Mais cela va changer en octobre pour les bureaux de paris. En ce qui concerne les librairies, une proposition de loi de Stefaan Van Hecke (Groen) sera discutée cet automne.

Les paris sportifs sont en plein essor depuis quelques années et font l'objet de moins de restrictions légales que de nombreux autres jeux de hasard.