La Fondation Prince Laurent a quant à elle fait savoir que ses six dispensaires accueillant les compagnons à pattes de personnes précarisées seraient accessibles aux animaux de compagnie des réfugiés ukrainiens. "Les animaux sont souvent les victimes oubliées des conflits et des guerres", souligne la directrice du programme "Secours d'urgence lors de catastrophes" à l'IFAW, Shannon Walajtys. "De nombreux propriétaires, refuges et sanctuaires refusent d'évacuer et de laisser leurs compagnons derrière eux. Cela les met tous en danger. C'est notre travail de nous concentrer sur les animaux, car nous savons qu'en les aidant, nous aidons aussi les humains."

"Les chenils débordent et la nourriture ainsi que le matériel manquent cruellement pour permettre au personnel de prendre soin des animaux", alerte le Fonds international pour la protection des animaux. L'IFAW rapporte que de nombreux refuges ukrainiens sont saturés, certains habitants étant contraints d'abandonner leurs animaux de compagnie dans leur fuite. Le fonds précise avoir déjà apporté une aide d'urgence à des refuges de Donetsk (capitale de l'autoproclamée "République populaire de Donetsk" au coeur du conflit dans le Donbass), de Berdyansk (ville située à l'ouest du port assiégé de Marioupol) et Gorlovka (au nord-est de Donetsk).

Par ailleurs, une aide d'urgence a été accordée par le Fonds aux organisations qui s'occupent des animaux sauvages en Ukraine, ainsi qu'au zoo de Poznan en Pologne. Ce dernier participe à l'évacuation et à la prise en charge des animaux sauvages de plusieurs sanctuaires ukrainiens.

En outre, l'IFAW a lancé, à destination des Ukrainiens fuyant avec leurs animaux de compagnie, une page répertoriant les pays qui renoncent aux formalités d'entrée habituelles pour les personnes voyageant avec un animal.

La Fondation Prince Laurent a quant à elle fait savoir que ses six dispensaires de Bruxelles, Charleroi, Gand, Hasselt, Hornu et Liège sont désormais accessibles aux animaux des réfugiés ukrainiens. Tous les soins vétérinaires curatifs leur seront offerts. Ils pourront également bénéficier de nourriture et de produits tels que des paniers et de la litière pour chats.