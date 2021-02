L’inquiétude des parents affleure dans de nombreux témoignages qu’a recueillis La DH . Leur contenu ne surprend pas les professionnels de terrain. " On manque de recul quand on parle de bébés qui sont nés il y a un an. Mais ce qu’on peut observer, c’est l’inquiétude des parents. Or les bébés sont des éponges. Si les parents sont hyperinquiets, il y aura une transmission de l’anxiété des parents vers le bé bé " , prévient le docteur Alain Malchair, chef de service en psychiatrie infanto-juvénile ambulatoire du CHU de Liège.