Au sein des hôpitaux Iris Sud à Bruxelles, qui comptent les centres hospitaliers Baron Lambert, Joseph Bracops, Etterbeek-Ixelles et Molière-Longchamp, l’épidémie de Covid-19 a totalement chamboulé l’organisation interne. "L’anticipation a été l’élément le plus dur à gérer, admet le docteur Sarah Heenen, responsable du service des soins intensifs à Iris Sud. "On est une petite équipe de médecins (sept au total) et on s’est retrouvés avec deux personnes en moins. J’ai très vite instauré des doublons et on a fait appel aux anesthésistes : c’est la fonction la plus proche de ce qu’on fait."