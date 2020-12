L'impression des Pages d'Or et Blanches, c'est fini !

Belgique

Belga

Après plus d'un demi-siècle de bons et loyaux services, les annuaires imprimés tirent leur révérence. La 52e édition papier des Pages d'Or et des Pages Blanches sera la dernière. L'éditeur FCR Media annonce jeudi qu'il mise désormais entièrement sur la numérisation.