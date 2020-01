Les chantiers navals Meuse et Sambre produisent des bateaux plus écologiques pour les plus grands groupes.

Pour un monde plus vert et sans pollution, des dizaines de mesures sont prises à travers le monde.

Au niveau du transport, voitures, avions ou trains sont soumis à des règles de plus en plus strictes, mais qu’en est-il du transport fluvial et maritime ? Ces dernières années, beaucoup de projets existent pour pérenniser le transport de marchandises et de personnes, mais les bateaux ne sont pas pour autant sans pollution.



(...)