Le "trou" se chiffre à 195 millions d'euros en Wallonie et 90 millions à Bruxelles. Les frais de personnel représentent le poste de dépense le plus important pour les communes (42% du budget des communes wallonnes et bruxelloises). La hausse de l'inflation va engendrer plusieurs dépassements de l'indice pivot en 2022, et donc une hausse des salaires qui sont indexés automatiquement. En Wallonie, compte tenu des différents indices pivots, le surcoût sera de 85 millions d'euros, pour 45 millions à Bruxelles, d'après les calculs de Belfius.

Viennent ensuite les charges de fonctionnement (16% des dépenses), dont un tiers est très sensible aux coûts énergétiques (bâtiments, véhicules, voirie...). L'impact est cependant moins direct que l'inflation sur les salaires. La hausse des coûts énergétiques peut en effet être lissée par des contrats à tarif fixe, par la performance énergétique des bâtiments, etc., comme l'a expliqué Arnaud Dessoy, spécialiste des finances locales chez Belfius.

Au moment d'élaborer les budgets initiaux pour 2022 (fin de l'an dernier), les communes wallonnes avaient tablé dans leurs budgets sur une hausse de 10% des dépenses énergétiques, tandis que Bruxelles misait étonnamment sur une... baisse de 7%. La hausse sera finalement de 50%, ce qui portera le surcoût à 65 millions d'euros pour les communes wallonnes, et 12,5 millions pour les bruxelloises, estime Belfius.

Les dépenses de transfert (plus de 30% des dépenses), vers la police ou les CPAS par exemple, vont aussi considérablement augmenter en lien avec la hausse des salaires et l'augmentation du nombre de demandes d'aide sociale depuis la crise du coronavirus. Le surcoût atteindra 75 millions d'euros pour les communes du sud du pays, 35 millions à Bruxelles.

Enfin, la charge de la dette va s'alourdir, en raison de la hausse des taux d'intérêt. La Banque centrale européenne a en effet annoncé jeudi vouloir relever ses taux directeurs dès juillet. L'impact sur les finances publiques locales sera toutefois plus lent.

Au nord du pays, la situation est fort similaire, à cela près que les réserves des communes sont bien supérieures. "Les communes flamandes subissent le choc de la même manière, mais elles ne sont pas inquiètes", a commenté l'économiste en cheffe de Belfius Véronique Goossens. Le coût des pensions est aussi plus élevé en Wallonie qu'en Flandre.