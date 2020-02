L'inspection générale de la police fédérale va enquêter sur les achats des portiques de sécurité "e-gates" de l'aéroport de Zaventem, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (CD&V).

Ce coûteux dispositif, mis en place à l'été 2015, a connu de nombreux ratés. Il sera remplacé en 2022. Les "e-gates" de l'aéroport national, systèmes de contrôle de passeports automatique, ont connu de nombreux couacs depuis leur lancement, la lecture des cartes d'identité belges étant notamment impossible.

Cheval de bataille du prédécesseur de M. De Crem à l'Intérieur, le N-VA Jan Jambon, ces 24 portiques qui reconnaissent le visage des passagers en comparant la photo de leur passeport, ont coûté 70.000 euros à l'unité.

Le contrat actuel s'achevant en 2021, les e-gates vont prochainement disparaître et être remplacés par des nouveaux appareils "plus performants et plus efficaces" dans le courant de l'année 2022, a promis M. De Crem, interrogé en séance plénière de la Chambre par les députés François De Smet (DéFI), Franky Demon (CD&V) et Daniel Senesael (PS). Le coût de ce nouveau dispositif n'a pas été précisé.