Belgique 95 160 demandes de placement de compteurs à budget en électricité en 2017.

Eau chaude, chauffage, éclairage, télévision, machine à laver, etc. L’électricité et le gaz constituent une part importante des dépenses des ménages, en particulier en cette période de grand froid. Au point qu’ils sont nombreux à ne plus parvenir à payer la facture.

95 160 demandes de placement de compteurs à budget en électricité ont ainsi été introduites en 2017 par les gestionnaires de réseaux de distribution (Ores, Reza, etc.), selon la Cwape, le régulateur wallon de l’Énergie. Soit une hausse de 1,6 %.

Ces demandes ont abouti au placement effectif de 18 169 compteurs en 2017. Et les autres ? Entre-temps, le client peut, par exemple, avoir apuré sa dette, ou avoir changé de fournisseur.

