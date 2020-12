Brussels Airport n'est pour l'instant au courant d'aucun impact de l'interdiction des vols en provenance du Royaume-Uni décidée par les Pays-Bas. Aucun vol n'a dû être dévié par Zaventem, a indiqué dimanche matin une porte-parole de l'aéroport. Ce qui reste possible est que des passagers qui avaient par exemple comme destination l'aéroport de Schiphol à Amsterdam modifient leur vol pour atterrir à Zaventem.

Le gouvernement néerlandais a imposé unilatéralement une interdiction de vols en provenance du Royaume-Uni après que ce dernier a confiné sa capitale et le sud-est de l'Angleterre en raison de l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus, qui semblerait plus contagieuse. L'interdiction concerne les vols passagers, tandis que le transport de marchandises mais aussi du personnel médical en sont exemptés. Voyager en voiture, en bateau et en train depuis le Royaume-Uni vers les Pays-Bas reste aussi possible.

Les Pays-Bas souhaitent examiner dans les prochains jours avec les autres pays de l'Union européenne comment limiter l'importation de cette mutation du virus.