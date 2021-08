Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui ?

"Je dirais mitigé. Ça a été une année très difficile pour le terrain, pour les équipes, pour les enseignants, pour les directions mais aussi pour les élèves. Je suis partagée, dans le sens où on a tout fait pour garantir le mieux possible la continuité de l’école mais malgré tout, ça a été difficile. Je pense en particulier aux élèves de secondaire à partir de la troisième parce qu’avec l’hybridation, ça a été très compliqué. Mais j’ai aussi l’espoir que l’année prochaine puisse reprendre le plus normalement possible. Les prochaines semaines seront déterminantes. On a l’espoir que la vaccination fonctionne bien et nous permette d’envisager les choses autrement à la rentrée. Il y a encore beaucoup de questionnements par rapport à tout ça, donc on va devoir être prudents."

Comment voyez-vous la rentrée à ce stade ?

"On a prévu jusqu’ici une rentrée en code vert moyennant une confirmation. On a prévu de revoir les experts et les acteurs de l’école à la mi-août pour faire le point."

Comment avez-vous vécu cette crise en tant que politicienne et citoyenne ?

"C’est une année où on a eu la tête dans le guidon. Ça c’est clair. On a dû en permanence combiner la gestion de crise et le reste du travail avec beaucoup de réformes en cours. Ce n’était pas une année facile, ça c’est clair."

Quel a été le moment le plus difficile à gérer pour vous ?

"Le moment le plus difficile vraiment sans commune mesure avec les autres, c’était la deuxième vague, quand on a dû allonger les congés de Toussaint. Il y avait tellement de contaminations que les écoles fermaient les unes après les autres, souvent pour des raisons organisationnelles parce qu’il n’y avait plus suffisamment d’enseignants. Là, on a vraiment senti que tout craquait. Heureusement, le fait de prolonger les vacances a permis de faire diminuer les contaminations et de pouvoir reprendre en code rouge dans des conditions plus stables."