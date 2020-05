Un architecte molenbeekois qui reçoit l’aide d’un chirurgien réputé pour créer un masque de protection et sauver des vies. L’inventeur, qui n’en est pas à sa première réussite, soutenu jusque dans son atelier par le grand médecin, qui, de son côté, active ses réseaux tous azimuts : Sabca (construction aéronautique), Solvay, monde politique, Rotary… Et ce masque réutilisable et efficace qui s’améliore de jour en jour.

(...)