Ce jeudi, "le risque orageux se renforcera en cours de journée. Ce matin, les averses orageuses seront localisées mais, cet après-midi et ce soir, les orages deviendront plus intenses et plus structurés", prévoit l'IRM.

"Sous ces orages, nous attendons de fortes précipitations pouvant mener à des cumuls de 10 à 30 litres/m2 en une heure de temps ainsi que de la grêle. On n'exclut pas non plus la possibilité localement de fortes rafales de vent", met-on en garde.

L'avertissement de l'IRM, qui vaut pour toutes les provinces du pays et Bruxelles, court jusqu'à vendredi minuit.