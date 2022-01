L'IRM prévoit des chutes de neige en Haute Belgique mercredi en soirée et surtout au cours de la nuit. Jeudi à l'aube, dans les provinces de Liège et de Luxembourg, une accumulation de 5 à 10 cm sera possible au-dessus de 500 mètres.

Selon l'IRM, on peut s'attendre localement à la formation de plaques de glace durant les éclaircies.

Les Voies Hydrauliques de Flandre (De Vlaamse Waterweg) ont pour leur part lancé une alerte "marée de tempête" pour la partie maritime de l'Escaut, mercredi entre 17 et 18 heures.

L'agence côtière et maritime (MDK) annonce une "marée de tempête" sur la côte durant l'après-midi de mercredi.