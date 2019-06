Belgique Cette nuit et très temporairement aussi samedi matin, une onde frontale active traversera notre pays et donnera lieu à des pluies ou des averses parfois intenses et pouvant, par endroits, conduire à des quantités de précipitations importantes en un court laps de temps. Des cumuls de 10 à 30 mm en 6 h sont possibles.

L'IRM prévoit également un risque d'orage.

Samedi matin, la zone de pluie active quittera notre pays en direction des Pays-Bas. Elle sera suivie d'un ciel plus changeant, partagé entre nuages et éclaircies. Quelques averses locales seront encore possibles surtout après-midi mais le temps devrait rester généralement sec. Les maxima se situeront entre 19 et 23 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur ouest à sud-ouest.

Samedi soir, des éclaircies alterneront encore avec des passages plus nuageux pouvant donner lieu à quelques averses locales. La nuit suivante, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies. Les minima seront compris entre 9 et 13 degrés, sous vent faible à modéré revenant au secteur sud à sud-ouest.

Dès lundi, les températures grimperont. Les maxima seront compris entre 20 et 26 degrés. Mercredi, le mercure pourra grimper jusque 30 degrés en Campine.