Un phénomène qui inquiète La crise sanitaire a eu un effet significatif sur la santé des enfants. La task force pédiatrique tire la sonnette d’alarme.

Le nombre d’enfants obèses a fortement augmenté depuis le début de la crise sanitaire. C’est le constat alarmant dressé par la task force pédiatrique. Des enfants qui ne bougent pas suffisamment… et qui ne s’alimentent pas bien. Le cocktail est dangereux. Confinés durant de longues périodes, avec une fréquentation scolaire irrégulière, moins d’interactions sociales et d’activité physique, les plus jeunes ont eux aussi vu leur quotidien fortement déstabilisé, ce qui n’est pas sans conséquences.

"La crise sanitaire a eu un effet significatif sur le surpoids et l’obésité parmi les enfants, et notamment chez les 3-6 ans, dès la maternelle, alerte Inge Gies, pédiatre et chef de service à l’UZ Brussel, responsable clinique obésité et membre de la task force pédiatrique. Chez ces jeunes enfants, les consultations sont en forte hausse, même si on en voit de tous les âges. C’est même l’ONE qui nous envoie des enfants, ce qui n’arrivait jamais avant. Une telle situation, c’est du jamais-vu. On voit des jeunes de 10 ans qui ont des soucis de foie, de sucre et chez les plus petits, on constate des problèmes orthopédiques à cause de l’obésité, au niveau des pieds et des genoux, notamment, quand d’autres ont des soucis d’un point de vue émotionnel et subissent des moqueries à l’école."