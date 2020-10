Une nouvelle mesure s'ajoute par ailleurs au règlement de police: il faut dorénavant également porter un masque en milieu scolaire pendant "les heures habituelles d'entrée et de sortie" des écoles. "Malheureusement, la propagation du coronavirus est toujours très forte et continue en province d'Anvers", explique Cathy Berx. "Ainsi, l'incidence des nouveaux cas pour 100.000 habitants est de 198,6 en 14 jours et le taux de positivité est de 5,3%."

La Cellule provinciale de crise anversoise se réunit encore plusieurs fois par semaine au sujet de la situation épidémiologique et Cathy Berx s'entretient de manière hebdomadaire par vidéoconférence avec tous les bourgmestres.