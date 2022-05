Hôpital Sans Frontière (HSF), une ONG belge basée à Namur, se mobilise pour les Ukrainiens. L'association organise en effet l'envoi de matériel médical en Ukraine, pour venir en aide aux blessés de guerre et aux habitants, isolés ou incapables de se déplacer, qui ont besoin de soins médicaux.

Avec la collaboration du Rotary, Hôpital Sans Frontière a déjà envoyé, mi-avril, des Dispensary-Kits en Ukraine, c'est-à-dire des kits contenus dans des sacs à dos, facilement transportables donc, et composés de matériel médical de premiers secours.

L'ONG a répété l'opération ces derniers jours, toujours avec le partenariat du Rotary. Le deuxième envoi est à nouveau composé de Dispensary-Kits, ainsi que "de malles médicales contenant du matériel permettant de réaliser diverses opérations dans un hôpital de campagne", explique HSF.



L'organisation a également ajouté des produits destinés aux chiens et aux chats, mais aussi, grâce à l'aide de la province de Namur, des vêtements, produits d'hygiène, médicaments et denrées non périssables.