La présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten a demandé lundi à son homologue de la N-VA Bart De Wever de clarifier sa position vis-à-vis du Vlaams Belang concernant les consultations politiques qu'il mène en vue de former un gouvernement flamand.

"Cette préformation, ce n'est pas un confessionnal qui n'engage à rien, elle doit à nos yeux mener à la formation d'une majorité stable et majoritaire pour la Flandre", a affirmé Mme Rutten dans un communiqué.

Le Vlaams Belang a été consulté une troisième fois par la N-VA ce week-end. Le parti d'extrême droite affirme avoir eu l'occasion de discuter d'éléments de programme comme l'intégration, l'enseignement, les soins de santé, la politique d'investissements, la démocratie directe, etc.

Gwendolyn Rutten dit "respecter" le choix de Bart De Wever de mener des pourparlers avec le Vlaams Belang, mais elle demande au président de la N-VA de jouer peu à peu "cartes sur table" et répète que sa formation ne participera pas "à des exercices auxquels prend part le Vlaams Belang".

"Un parti dont la vision de l'homme et de la société est opposée à la nôtre, qui plaide pour le séparatisme, remet en question la coopération européenne et recèle des politiciens qui dépassent régulièrement les limites de la décence humaine et politique, ne pourra jamais être partenaire d'un parti libéral. Ni à l'intérieur, ni depuis l'extérieur d'un gouvernement", ajoute Mme Rutten, rejetant ainsi tout exécutif minoritaire soutenu de l'extérieur par l'extrême droite.

Bart De Wever n'a pas souhaité réagir personnellement à cette demande de clarification. "On continue de travailler dans la discrétion", a indiqué son porte-parole.