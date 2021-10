L’incroyable enquête d’un colonel de gendarmerie sur les filières d’évasion pendant la guerre.

Jusqu’aux derniers jours de guerre, les équipages de bombardiers et les pilotes de chasse alliés abattus au-dessus de la Belgique par la chasse allemande ont pu compter sur des filières d’évacuation.

Pris en charge par la Résistance, les équipages rescapés rejoignaient l’Angleterre via la France et l’Espagne. On a pu déterminer que les exfiltrer prenait moyenne quatre mois et vingt jours. Des centaines d’aviateurs ont pu ainsi rejoindre leurs unités de la RAF, de l’US Air Force, de Royal Canadian et de la Royal Australian Air Force, et la plupart reprendre le combat.