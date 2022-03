Rien qu’avec la TVA, cette flambée des prix du carburant automobile rapporterait 1,1 milliard d’euros sur base annuelle à l’État fédéral. C’est ce qu’a calculé le service d’étude du PTB.

La taxe sur la valeur ajoutée est une taxe proportionnelle : un taux de 21 % s’applique au prix hors TVA, y compris sur les accises. "C’est donc une taxe sur une taxe", commente le parti de gauche radicale.

Lorsque le prix à la pompe augmente, comme on l’observe ces derniers mois, les recettes de l’État augmentent automatiquement. Or, depuis le 1er janvier 2020, le litre de diesel a augmenté de 52 % et celui d’essence de 45 %.