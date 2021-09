La DH a décortiqué la comptabilité des partis politiques, bouleversée par les élections.

La Chambre se doit de contrôler, par le biais de la Commission des dépenses électorales, la comptabilité des partis politiques. Ces derniers, en effet, se financent en grande partie avec de l’argent public. La DH a épluché les 1 914 pages de rapport financier qui nous informent sur l’état de santé financière des 12 partis représentés à la Chambre, leur évolution et leurs difficultés. Premier constat : la N-VA écrase la concurrence tel un rouleau compresseur. Le parti de Bart De Wever affiche des fonds propres de 30,473 millions pour 2020. C’est trois plus que le second parti le plus riche, le PS, qui ne culmine qu’à 10,16 millions. "Le patrimoine total de la N-VA paraît plus grand que ce qu’il est en réalité car une large partie est financée par les dettes.

(...)