Après les deux sacres olympiques belges ce jeudi, des Red Lions d'abord, de Nafi Thiam ensuite, les messages de félicitations affluent sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, le monde du sport belge n'a pas tardé à féliciter nos hockeyeurs et notre heptathlonienne.

"Félicitations les Red Lions. Quelle performance", disent les Diables Rouges sur leur compte officiel.

"Passionnant jusqu'à la fin ! Impressionné par mon collègue gardien de but Vanasch et par l'équipe belge de hockey. L'or est à vous!", s'est exclamé Thibaut Courtois, le keeper des Diables Rouges et du Real Madrid.

"Dix-huit médailles d'or de plus", écrit-il. "Quelle perfomance d'équipe", dit pour sa part un autre gardien Diable Rouge, Simon Mignolet (FC Bruges).

"Quelle femme!", a tweeté la joueuse de tennis Kim Clijsters à propos de Nafi Thiam. "Deux titres olympiques d'affilée! Félicitations!".

En dehors du monde du sport, le palais royal a également rapidement réagi aux exploits belges. "Médaille d'or pour les Red Lions aux JO de Tokyo 2020! Quel superbe parcours ! Félicitations ! Go @teamBelgium". Le Palais royal a également félicité Nafi Thiam pour son sacre plus tard dans l'après-midi.

Dans la sphère politique, on retiendra notamment les réactions de notre Premier ministre, Alexander De Croo, qui a félicité les Red Lions et Nafi Thiam, mais également Noor Vidts pour sa 4e place.

La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR) a également tenu à adresser ses félicitations: "Après Nina Derwael, ce sont les Red Lions qui offrent l'or à la Belgique ! Quelle performance, et quel parcours pour notre équipe nationale de hockey. Très grande fierté de voir tous nos athlètes défendre nos couleurs avec brio lors de ces Jeux".

La libérale a également félicité Nafi Thiam pour son sacre, ainsi que Noor Vidts, qui termine à la 4e place de l'heptathlon.

"Après l'or de Nina, voici les Lions d'or ! Vous ne veniez pas (aux JO, ndlr) pour moins que cela et vous l'avez fait ! Tellement fière !", a écrit pour sa part la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), avant de féliciter Nafi Thiam.