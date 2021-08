Le comité de concertation se penchera sur la question du monde de la nuit, des discothèques et des petits événements. Depuis le 13 août, des événements de plus de 1.500 personnes peuvent avoir lieu en extérieur, et dès le 1er septembre en intérieur, moyennant le Covid safe ticket, un pass sanitaire par lequel la personne doit prouver qu’elle est soit complètement vaccinée, soit qu’elle a été testée négative ou est immunisée. Le président de Vooruit, Conner Rousseau, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit également) mais aussi le président du CD&V Joachim Coens et la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, ont plaidé pour que le champ d’action du pass sanitaire soit élargi à de plus petites fêtes et événements, comme un mariage ou une fête d’entreprise. Pour ce faire, la jauge minimale de 1.500 personnes devrait être abaissée pour permettre d’avoir recours au Covid safe ticket dans davantage d’événements : de quoi permettre aux discothèques et au monde de la nuit de retrouver une activité.