Son bras droit, Salvatore Seggio, a écopé d'une peine de neuf ans de prison et d'une amende de 90.000 euros. Sebastiano Signati et Salvatore Seggio, un habitant de Maasmechelen, étaient à la tête d'une bande qui organisait un trafic international de drogue depuis l'Amérique du Sud, via les Pays-Bas et la Belgique, vers l'Allemagne et l'Italie entre autres. Cinq membres de l'organisation ont été acquittés.

Les autres complices, qui étaient chargés de transporter, de couper et de permettre le trafic de drogue, ont été condamnés à des peines allant de 30 mois à huit ans de prison et à des amendes allant de 12.000 à 90.000 euros. Un total de 15,4 millions d'euros d'avantages patrimoniaux a été confisqué.