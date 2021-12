L'affaire FNG est l'une des plus importantes enquêtes économiques et financières menées actuellement dans notre pays. Quelque 74 parties civiles se sont déjà manifestées et des centaines de millions d'euros sont en jeu. Mais le juge d'instruction, Theo Byl, a tiré la sonnette d'alarme en coulisses car le manque d'enquêteurs est tel que les recherches ne peuvent plus être menées correctement.

M. Byl, en collaboration avec une équipe d'enquêteurs spécialisés, doit déterminer s'il y a eu manipulation du marché, faux en écriture et usage de faux, abus de biens sociaux et obstruction à une enquête de la FSMA, l'organisme de surveillance des marchés boursiers. Des indices de blanchiment d'argent sont par ailleurs apparus au cours des investigations.