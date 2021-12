La campagne de vaccination pour la dose "booster" bat son plein en Belgique. Plus de 3 350 000 personnes ont déjà reçu leur dose de rappel, soit 37% des Belges de plus de 18 ans. Et selon les premiers chiffres divulgués par Sciensano, cette troisième dose a déjà des effets sur les infections au Covid-19.

Ainsi, le risque d’infection au coronavirus est 67% moins élevé chez les personnes âgées de 65 ans ou plus ayant reçu une dose de rappel par rapport aux personnes totalement vaccinées. Un chiffre également très élevé chez les personnes âgées de 18 à 64 ans, puisque la dose "booster" réduit de 66% le risque d’infection dans ce cas.

L’efficacité de la dose "booster" est également visible dans le graphique ci-dessous, qui montre la moyenne journalière du nombre de nouveau cas ainsi que l’incidence cumulée sur 14 jours, pour la période du 29 novembre au 12 décembre 2021.

© Sciensano

Comme le montre le graphique, les contaminations semblent bien moins nombreuses chez les personnes ayant déjà pu recevoir leur rappel vaccinal, quel que soit leur âge.