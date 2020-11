En moyenne, du 8 au 14 novembre, il y a eu 4.804 contaminations quotidiennes soit une baisse de 39% par rapport aux 7 jours précédents, selon les derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés mercredi.

Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -24%, et s'établit désormais à 405,7 par jour en moyenne (entre le 11 novembre et le 17 novembre).

Yves van Laethem a pris la parole. "Pour la première fois depuis des semaines tous les indicateurs sont en baisse", se réjouit le porte-parole. Les contaminations, les hospitalisations et le nombre de décès diminuent. Le ralentissement est observé dans toutes les provinces et toutes les tranches d'âges.



Concernant les hospitalisations, elles ont diminué dans toute les provinces, hormis une légère hausse dans la province du Limbourg.



Pour la première fois le nombre de décès diminue également.



Nouvelle politique de testing

Le porte-parole interfédéral est ensuite revenu sur la nouvelle politique de testing qui entre en vigueur ce 23 novembre. Les patients asymptomatiques pourront de nouveau être testés. Il s'agit des cas contact et des personnes revenant de zone rouge, précise Yves van Laethem, qui a expliqué la procédure à suivre et la nouvelle règle de quarantaine.



Le test est simplement une aide pour sortir de quarantaine mais ne remplace en aucun cas la quarantaine.