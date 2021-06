Afin de protéger le plus grand nombre de personnes, de faire reculer durablement la pandémie, d'empêcher l'apparition et la circulation de variants, la Wallonie souhaite en effet continuer à faire grimper les chiffres de la vaccination.

À cette fin, la Région lance une nouvelle série d'initiatives, dont une opération 'Re Vax' destinée à l'ensemble de la population. Concrètement, chaque personne pourra directement prendre un rendez-vous très rapide, à proximité de chez elle ou de son lieu de travail, en appelant le numéro gratuit vaccination 0800/45.019 et en donnant son numéro de registre national. Chaque personne pourra aussi suivre la procédure d'inscription habituelle en ligne via www.jemevaccine.be ou réactiver son code de vaccination périmé sur www.myhealthviewer.be.

Parallèlement, les centres de vaccination poursuivront leurs journées portes ouvertes, sans rendez-vous, dans les jours qui viennent.

Dans la province du Hainaut : portes ouvertes sans rendez-vous ce jeudi 24 à Chimay, à Mouscron le 25, à la Louvière le 26, à Binche jusqu'au 26 inclus et à Ronquières les 26 et 27.

Dans la province de Liège : portes ouvertes sans rendez-vous aux centres de Remouchamps et Bressoux le 25 juin. Les centres de Malmedy, Herve et Pepinster organisent également une nocturne ce jeudi soir jusque 23h et Pepinster ouvrira ses portes demain/vendredi, sans rendez-vous. Le centre de Huy organisera une opération 'écoulement de doses excédentaires' ce samedi de 16h à 19h.

Dans la province de Namur : portes ouvertes sans rendez-vous au centre de Namur Expo ce jeudi 24 juin.

Et enfin, dans le Brabant wallon : portes ouvertes sans rendez-vous au centre de Perwez ce 25 juin et de Braine l'Alleud ce samedi 26.