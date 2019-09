Une Belge de 65 ans vient de réaliser en un mois et quatre jours le rêve de sa vie. En chaise roulante électrique, Roosje Sourdeau, partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, a rejoint samedi Saint-Jacques de Compostelle. "Quand je suis arrivée devant la cathédrale, après un périple commencé le 17 août, je n’ai pas pu entrer. Je n’ai pas trouvé de rampe d’accès adaptée. Je suis restée devant la cathédrale de Saint-Jacques. Des personnes sont entrées en mon nom. Il pleuvait à verse. J’ai attendu trois heures dans ma chaise sous la pluie. Mais je suis heureuse. J’ai reçu un document certifiant que je suis la première à avoir réussi en chaise roulante électrique."

Au total, la Belge, une ex-volleyeuse atteinte de polyarthrite a parcouru 1 054 km. L’étape la plus longue fut de 51 km. Plus qu’un rêve, plus qu’un défi : une promesse tenue.

Une promesse que Roosje s’est faite il y a plus de quinze ans en apprenant que son mari était atteint d’un cancer diagnostiqué incurable.

"Nous venions de nous marier, Antoine et moi. Notre bonheur a été de si courte durée. Quand j’ai appris qu’Antoine était condamné, je me suis isolée dans un coin et j’ai fait cette promesse que j’irais à pied à Compostelle si mon amour ne souffrait pas. Antoine n’a pas souffert. Je n’ai pas oublié la promesse."

Mais peu après son décès en 2004, Roosje, ancienne grande sportive, développait elle-même une polyarthrite rhumatoïde évolutive qui la clouait sur quatre roues.

En 2012, une première tentative de se rendre à Compostelle, en compagnie de son chien, échouait. Entre-temps, la maladie a gagné du chemin.

"C’était cet été ou jamais", confie celle dont les médecins disent qu’elle a un corps de petite vieille de 92 ans.

Née à Uccle, ayant vécu à Schaerbeek, Roosje habite maintenant à Malines.

Ces 1 054 km lui ont appris des choses. La plus évidente est qu’elle ne le referait pas. Et que si on le lui demande, elle déconseillera ce voyage. "Trop dangereux."

Pour Roosje, le plus effrayant, ce sont les descentes de la côte basque. Au-delà de 8 %, la chaise roulante n’est plus contrôlable. "J’ai mille fois failli basculer."

Samedi, Roosje n’a pas pu entrer dans la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle mais elle nous confiait hier que là-haut, Antoine, son amour, n’est certainement pas peu fier.