Les autorités fédérales poursuivent une stratégie visant à augmenter progressivement le nombre de tests de diagnostic du Covid-19 de 2.000 à 10.000 par jour dans les prochains jours en Belgique, a annoncé mercredi le ministre fédéral Philippe De Backer, responsable de la "task force" en charge de la recherche du matériel indispensable à la lutte contre le coronavirus.

Ce déploiement se fait en étroite collaboration avec les hôpitaux et les laboratoires des hôpitaux", a-t-il précisé dans un communiqué en détaillant les mesures prises pour augmenter de manière "significative" la capacité de tester les personnes présumées contaminées.

"La capacité existante dans les laboratoires est cartographiée, l'approvisionnement des réactifs pour les tests est augmenté et on s'adresse aux nouveaux partenaires du réseau solide de santé et de recherche de notre pays. Une fois qu'on a dépassé le pic, il est dès lors indispensable de poursuivre de manière intensive le monitoring pour comprendre comment le virus se propage afin d'éviter une nouvelle vague", a expliqué M. De Backer (Open Vld).

Outre le fait de tester sur le Covid-19, il est également important de maintenir les autres tests en laboratoire afin de garantir la qualité des soins pour tous les patients en Belgique. Selon lui, les autorités poursuivent la sécurisation continue des réactifs et du matériel. "Dans les prochains jours, on conclura des accords avec le corps médical sur la manière de mettre en pratique l'augmentation du nombre de tests jusqu'à 10.000" par jour, a souligné le ministre.