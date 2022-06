La population a augmenté de 62.770 personnes en 2021, soit un taux de croissance de 0,54%, correspondant à la norme avant la pandémie. Ces 0,54% de croissance constituent un taux deux fois plus élevé que pour 2020, année dont l'expansion de la population avait été ralentie par le Covid-19. Pour l'année 2021, on revient vers des chiffres plus habituels, puisque, généralement, l'augmentation tourne autour de 0,5%.

Parmi les 62.770 nouvelles têtes dénombrées en 2021, 58.118 proviennent d'un "solde migratoire positif", à savoir la différence entre les personnes arrivées sur le territoire et celles qui en sont parties. Statbel relève également un solde naturel positif, avec 5.623 naissances de plus que de décès sur l'année écoulée.

Au niveau des régions, la palme revient à la Région flamande avec 45.814 habitants supplémentaires, soit un taux de croissance de 0,69%. Pour la Région wallonne, ce taux s'élève à 0,39%, ce qui correspond à une hausse de 14.289 personnes. De son côté, Bruxelles a enregistré l'arrivée de 2.667 nouveaux habitants, soit 0,22% d'augmentation. "Un pourcentage qui reste relativement faible par rapport aux années précédant la pandémie de Covid-19", précise Statbel.

Pour ce qui est des provinces, c'est dans le Brabant flamand que l'on note la plus forte croissance démographique avec 0,98%, alors qu'en Wallonie, la province de Luxembourg enregistre le plus grand taux avec 0,84%. À l'inverse, la Flandre Occidentale (0,47%) et la province de Liège (0,17%) détiennent l'évolution la plus faible respectivement au nord et au sud du pays.