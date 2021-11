Zurich, le 16 novembre 2021 : EF Education First a publié aujourd'hui l'édition 2021 de son indice de compétence en anglais (EF EPI). EF English Proficiency Index (EF EPI), en analysant les données de deux millions de personnes non natifs en anglais dans 112 pays et régions. À mesure que le niveau d'anglais s'améliore dans le monde, la Scandinavie ne domine plus les premières places de ce classement mondial. Les Pays-Bas ont conservé leur place de numéro 1 avec une marge confortable, les français maintiennent leur niveau et restent dans la classe de compétence élevée devant l'Italie et l'Espagne.

"Malgré le déclin dans le domaine du voyage, l'anglais continue de faciliter la communication et la coopération transfrontalières et de permettre de nouveaux modes de travail. L'EF EPI de cette année est plus complet que jamais, fournissant des informations précieuses aux gouvernements pour évaluer leurs politiques d'apprentissage des langues et mettre en évidence les domaines stratégiques à améliorer", a déclaré Kate Bell, auteur de l'EF English Proficiency Index.

L'EF EPI est basé sur les résultats du test EF Standard English Test (EF SET), utilisé dans le monde entier par des milliers d'écoles, d'entreprises et de gouvernements pour des tests à grande échelle, ainsi que par des millions de candidats de manière individuelle.

Les principales conclusions de l'enquête EF EPI 2021 sont les suivantes :

• La Belgique améliore son score et passe devant la Suède, la Finlande, l'Allemagne et le Portugal en prenant la 6ème position. La Belgique s'hisse presque dans le top 5 des pays du monde ayant une Très Bonne Maitrise de l'anglais.

• Les néerlandophones ont une véritable longueur d'avance sur les francophones lorsqu'il s'agit de maîtriser la langue de Shakespeare. D'après l'EF EPI, les wallons obtiennent un résultat de 554 contre 648 pour les flamands.

• La Flandre Occidentale est en première position des régions belges dans la maitrise de l'anglais, suivie par Anvers, le Limbourg, Brabant-Flamand puis Flandre Orientale. Luxembourg est la région wallonne en tête du classement de la Wallonie.

• Les villes belges se situant en tête de classement sont dans l'ordre Anvers, Gand, puis Bruxelles et Liège.

• La Belgique suit la tendance mondiale, les catégories d'âges obtenant les scores les plus élevés sont les 26-30 ans et les 21-25 ans, suivis par les 31-40 ans.

• La France, quant à elle, se positionne dans la catégorie Bonne Maitrise de la Langue pour la première fois, en se positionnant à la 30ème place.

• Les adultes de plus de 30 ans sont ceux qui ont le plus progressé depuis l'année dernière, et ceux de plus de 40 ans ont obtenu pour la première fois des résultats dans la catégorie des compétences modérées. Ces tendances soulignent la capacité des adultes à acquérir des compétences linguistiques tout au long de leur carrière.

• Pour la première fois, les compétences en anglais des hommes ont dépassé celles des femmes, grâce à une augmentation du niveau de compétence des hommes.

Le rapport EF EPI peut être téléchargé à l'adresse https://www.ef.fr/epi/.